Video Haber 58 ilde hafta sonu kısıtlaması | Video

58 ilde hafta sonu kısıtlaması | Video

58 ilde hafta sonu kısıtlaması | Video
02.04.2021 | 18:22

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Hangi ilde, hangi gün sokak kısıtlaması uygulanacak? Tüm detaylar A Haber'de...

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