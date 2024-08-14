59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı | Video 14.08.2024 | 09:10 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen Narkoçelik-32 operasyonlarında, 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-32" operasyonlarında; 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.