5.İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı | Video
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56 ülkeden 4200 sporcunun 24 spor branşında yarışacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları, başlıyor.