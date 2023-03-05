5'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayını yarın saat 14'te açıklayacak | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması üzerine CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının bir araya geldiği 5'li koalisyondan yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.