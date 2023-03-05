5'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayını yarın saat 14'te açıklayacak | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması üzerine CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının bir araya geldiği 5'li koalisyondan yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
5'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayını yarın saat 14'te açıklayacak | Video 05.03.2023 | 15:15
01:53
Muharrem İnce, ittifaktan WhatsApp mesajıyla ayrılmış | Video 05.03.2023 | 14:21
03:24
01:42
Bakan Kurum: "En doğru teknikle güvenli konutlar inşa edeceğiz" | Video 05.03.2023 | 13:27
05:58
01:12
10:36
Bakan Karaismailoğlu: "İçme suyu stoklarımızda eksik yok" | Video 05.03.2023 | 11:24
08:48
00:19
Bursa'daki telefon hırsızlığı anbean görüntülendi | Video 04.03.2023 | 20:18
03:55
08:25
03:00
23:02
01:23
07:11
01:56
13:41
07:25
6'lı koalisyon dağıldı! Meral Akşener 'yeni ittifak' mı kuracak? | Video 04.03.2023 | 10:30
26:45
Ulusal Risk Planı Toplantısı sonrası Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar 03.03.2023 | 22:22