Video Haber 6 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum belli oldu | Video
6 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum belli oldu | Video

6 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum belli oldu | Video

06.10.2021 | 21:15

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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 6 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 438 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 236 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablodaki son durumu 3 sebebe bağladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi. İşte Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum...

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