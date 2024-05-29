Video Haber 6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı | Video
6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı | Video

6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı | Video

29.05.2024 | 14:33

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 6-9 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

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