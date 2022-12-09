'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama

6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakılması ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açılan davaya müdahil oldu. Söz konusu olaya Diyanet'ten de tepki geldi. Diyanet açıklamasında "Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır." ifadesi kullanıldı. AK Parti'den de olayla ilgili art arda tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz" diyerek sert tepki gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Lanetliyoruz. Ama'sız, fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız" dedi. İstismar hakkında "Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Susarsak insanlığımız yara alır" diyerek tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun..." dedi.