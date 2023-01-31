60 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı | Video

Isparta'da bir evden 60 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 327 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.