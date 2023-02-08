Video Haber 62 saat sonra 84 yaşındaki kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video
62 saat sonra 84 yaşındaki kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video

62 saat sonra 84 yaşındaki kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video

08.02.2023 | 19:40

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya, 62 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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