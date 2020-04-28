Video Haber 65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video

65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video

65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video
28.04.2020 | 18:49
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)’deki 7 günlük Koronavirüse (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen 65 yaşındaki erkek hasta, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür ederek “Yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah razı olsun” dedi.

Solunum sıkıntısı, öksürük ve nefes darlığı şikâyeti ile AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen ve Koronavirüs teşhis edilen hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Petek Şarlak Konya tarafından yoğun bakıma yatırıldı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk ve Dr. Oğuzhan Dilek ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Erhan Bozkurt ve Dr. Semiha Orhan tarafından takip edilen hastanın, 7 günlük tedavisinin ardından solunum sıkıntısı ortadan kalktı ve testi negatifleşti. Hasta, bundan sonraki süreçte başka rahatsızlıkları için kullandığı ilaçlara devam etmenin yanı sıra beslenme, uyku düzeni, hijen ve kendi evinde izolasyon kurallarına da uymaya devam edecek.

"DEVLETİMİZDEN DE MİLLETİMİZDEN DE ALLAH RAZI OLSUN"
Taburcu olmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaşındaki hasta, "Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun. AFSÜ'de çok iyi bir tedavi gördüm. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ERKEN TANI VE TEDAVİ SONUÇ VERİYOR"
Prof. Dr. Neşe Demirtürk, Covid-19 hastalığının, vakaların sadece yüzde 15-20'sinde ağır akciğer hastalığı tablosunda seyrettiğini söyledi. Hastalardaki en önemli şikâyetlerin ateş yüksekliği, öksürük ve nefes darlığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirtürk, özellikle yaşlı ve hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerin hastalığı çok daha ağır geçirdiğini ve ölüm riski ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bu bireylerde hastalığın erken fark edilip tedavinin erken başlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirtürk, şöyle konuştu:

"Her ne kadar mevcut ilaçların yüzde 100 etkin olduğu kanıtlanmamış olsa da özellikle hidroksiklorokin ve favipiravir ilaçlarını birlikte ve erken dönemde kullandığımız hastalarda oldukça iyi klinik yanıtlar alınıyor. Bu tedaviler ülkemizde Covid-19 Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde yer alan ve Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar arasındadır. Erken tedavi ile hastaların yoğun bakım ihtiyaçları azalabiliyor. Ancak bu hastaların iyileşip taburcu olduktan sonra bir süre daha virüsü yayabilecekleri ve bu yüzden taburcu olduktan sonraki 14 gün boyunca sıkı izolasyon koşullarına uymaları, salgının kontrolünde son derece önemlidir."

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