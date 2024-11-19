66 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüpheli yakalandığını açıkladı.
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