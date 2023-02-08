66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu | Video

Depremin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken 65 saat sonra sağ olarak ulaşılan 16 yaşındaki Ali Sarınay'ın ilk isteği çikolata oldu. Bunu duyan çevredeki vatandaşlar adeta çikolata yağdırdı.