6'lı koalisyonda yeni kriz! İyi Parti seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu'na yer vermedi | Video
Türkiye seçim sürecine girerken, 6'lı koalisyonda sular durulmuyor. Daha önce masayı dağıtan ve geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bu sefer de afişli bir gönderme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her fırsatta karşı çıkan İyi Parti, seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu'nun resmine yer vermedi.
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