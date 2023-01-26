6'lı masa 11'inci kez toplanıyor! İşte görüşmenin perde arkası | Video

6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı için gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. 6’lı masadaki görüşme öncesi CHP genel merkezi kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Ana muhalefet lideri aralarında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bir buçuk saat süren görüşmede söz alan belediye başkanları ‘Bizim adayımız zaten belli, adayımız sizsiniz bunu her yerde açıklıyoruz’ diyerek Kılıçdaroğlu’na destek verdiler.