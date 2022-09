6’lı masada bakanlık pazarlığının ardından milletvekili pazarlığı! Kılıçdaroğlu'ndan 6’lı masaya 40 ilde "ortak liste" önerisi.. | Video

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışının ittifakta oluşturduğu kriz giderek derinleşiyor. İYİ Partili isimlerden gelen "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ve "Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok" tepkileri karşısında geri adım atmayan Tekin, "Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP’nin kurumsal Genel Başkanı’dır." demişti. CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık çıkışı gündemdeki yerini korurken, 6’lı masada milletvekili aday listeleriyle ilgili de sıkı pazarlıklar söz konusu...