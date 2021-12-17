Video Haber 7 ilde FETÖ'ye operasyon! 18 gözaltı var | Video
7 ilde FETÖ'ye operasyon! 18 gözaltı var | Video

7 ilde FETÖ'ye operasyon! 18 gözaltı var | Video

17.12.2021 | 09:48

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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. 18 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli olarak Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Tekirdağ olmak üzere 7 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. Geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin itiraflarıyla deşifre olan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i aktif kamu personeli 18 şüpheli yakalandı. 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerden bazılarının TSK Mahrem Yapılanması içerisinde ortaokul ve lise öğrencilerini askeri okullara hazırladıkları ve askeri okul öğrencilerine örgütsel mahiyette "Mahrem İmamlık" yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ankesör aramaları üzerinden irtibat kayıtlarının olduğu, diğer şüphelilerin örgütün üst düzey sorumluları ile irtibatlarının tespit edildiği ve örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları açıklandı. Şüphelilerin kendi adlarına kayıtlı olmayan GSM numaraları üzerinden ByLock kullandıkları da tespit edildi.

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