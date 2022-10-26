7 ilde Nefes-2 operasyonu başlatıldı | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan 9 suç grubuna yönelik, 7 ilde 'Nefes-2 Operasyonu' başlatıldı.