7 Temmuz günlük güncel corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı | Video
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Türkiye günlük corona virüs vaka sayıları her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre 7 Temmuz'da son 24 saatte 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 vaka açıklandı. 19 kişi virüsten hayatını kaybetti, 2 bin 297 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanı Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 5.260! Toplam Vaka 207.897! / A Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı.