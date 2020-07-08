7 Temmuz günlük güncel corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı | Video

Türkiye günlük corona virüs vaka sayıları her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre 7 Temmuz'da son 24 saatte 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 vaka açıklandı. 19 kişi virüsten hayatını kaybetti, 2 bin 297 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 5.260! Toplam Vaka 207.897! / A Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı.