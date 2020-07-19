Video Haber 70 yaşındaki kadın 50 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindiriyor | Video

70 yaşındaki kadın 50 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindiriyor | Video

70 yaşındaki kadın 50 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindiriyor | Video
19.07.2020 | 19:47

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Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve çocukluk yaşlarında balıkçılığa başlayan 70 yaşındaki Elif Gemalmaz, yıllardır mesleğine devam ediyor. 50 yıldır balıkçılık yapan Elif Gemalmaz, evini bu şekilde geçindiriyor.

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