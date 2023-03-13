Video Haber 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

13.03.2023 | 18:36

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlarda bir markette yaşanan korku ve panik anbean kameralara yansıdı.

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