7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlarda bir markette yaşanan korku ve panik anbean kameralara yansıdı.
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