7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlarda bir markette yaşanan korku ve panik anbean kameralara yansıdı.