7'li koalisyonun adaylık krizine özel hazırlanan animasyon sosyal medyayı salladı | Video
Bitmek bilmeyen toplantılar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının ardından yaşanan kaos son olarak da ortak liste hazırlama sürecinde sıkıntılar yaşayan 7'li koalisyonun krizleri mizah malzemesi olamaya devam ediyor. Son olarak 7'li koalisyonun adaylık krizine özel hazırlanan animasyon, sosyal medyada büyük ses getirdi..
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