8 ayrı suç örgütüne “Kuyu-32” ve -Kuyu-33” operasyonları: 95 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonları ile 95 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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