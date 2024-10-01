8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

Türkiye genelinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “SİBERAĞ-8” operasyonunda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 22 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların hesaplarında toplam 16 milyon 800 bin TL’lik para hareketi tespit edildi.