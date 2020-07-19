80 yıllık ömrün son durağı... Sahaflık kitapların dilinden anlamaktır | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM’de incelemelerde bulundu | Video 19.07.2020 | 22:30
05:40
Almanya'da genç pilot planörle yere çakıldı | Video 19.07.2020 | 22:10
01:09
Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler | Video 19.07.2020 | 22:05
06:44
06:22
Anadoluda koyun kırpma geleneği başladı! | Video 19.07.2020 | 20:52
00:51
04:30
04:25
Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar | Video 19.07.2020 | 19:10
01:30
01:23
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 19.07.2020 | 15:21
07:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video 19.07.2020 | 15:01
01:27
Çatışmaların yaşandığı Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki son durum | Video 19.07.2020 | 14:35
02:58
Mayına karşı korumalı ilk Pars 6x6 zırhlı aracın montajı tamamlandı | Video 19.07.2020 | 13:48
02:03
00:50
02:36
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı | Video 19.07.2020 | 12:05
03:22
00:29
06:58
Çocukluğunda bir tane bile kitabı yoktu ama ömrü binlerce kitabın arasında geçti... 81 yaşındaki Adil Sarmusak için nefes almak neyse kitap kokusu da o. Yılların sahafına göre kitap karanlıkta yanan bir kibrit ve tüm kitaplar tek bir kitabı işaret ediyor, Kur'an-ı Kerim.