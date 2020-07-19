80 yıllık ömrün son durağı... Sahaflık kitapların dilinden anlamaktır | Video

Çocukluğunda bir tane bile kitabı yoktu ama ömrü binlerce kitabın arasında geçti... 81 yaşındaki Adil Sarmusak için nefes almak neyse kitap kokusu da o. Yılların sahafına göre kitap karanlıkta yanan bir kibrit ve tüm kitaplar tek bir kitabı işaret ediyor, Kur'an-ı Kerim.