Video Haber 9 günlük tatil için vatandaşlar yola düştü, TEM Otoyolu Kocaeli akıcı seyrediyor | Video
9 günlük tatil için vatandaşlar yola düştü, TEM Otoyolu Kocaeli akıcı seyrediyor | Video

9 günlük tatil için vatandaşlar yola düştü, TEM Otoyolu Kocaeli akıcı seyrediyor | Video

23.06.2023 | 23:51

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düşerken, güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişini kullanırken trafik her iki yönde de akıcı seyretti.

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