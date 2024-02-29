9 ilde "KAFES-50" Operasyonu | Video

Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-50" Operasyonlarında; Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin, Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüpheli yakalandı.