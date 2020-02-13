900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı | Video
Erzurum’da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı. Erzurum’un Aziziye ilçesinde kesimhaneye götürülmek üzere kamyonete yüklenmeye çalışılan yaklaşık bir tonluk boğa sahibinin elinden kaçarak Erzurum’un en işlek yollarından birisi olan D-260 karayoluna çıktı. Yola çıkan boğa panikleyerek araçların arasında sağa sola çarparak kaçtı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
İskoçya'da şelale yukarı aktı 13.02.2020 | 16:46
07:46
01:26
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası! 13.02.2020 | 16:44
00:56
Endonezya'da yanardağ patladı! Patlama paniğe neden oldu 13.02.2020 | 16:27
00:32
01:22
01:54
11:00
Başkan Erdoğan Pakistan'da 13.02.2020 | 15:33
07:26
01:56
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 13.02.2020 | 15:24
02:56
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 13.02.2020 | 15:17
02:43
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 13.02.2020 | 14:40
01:00
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 13.02.2020 | 14:44
01:45
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 13.02.2020 | 14:34
02:01
00:32
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 13.02.2020 | 14:19
00:43
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 13.02.2020 | 14:10
02:28
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 13.02.2020 | 13:46
01:48
04:57
UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor? 13.02.2020 | 13:03