915 bin TL dolandırıldı, “Polis kimliğine güvendim” dedi | Video

İnternette gördüğü bir aracı almak için Bursa'ya kadar gelen Ferdi Durak, iddiasına göre polis memurunun da dahil olduğu bir grup tarafından dolandırıldı. 915 bin TL ödeyen Durak, bu işin peşini bırakmayacağını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.