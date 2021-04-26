A Haber Canlı Yayın İzle | Kabine Toplantısı Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapıyor! | Video

Son dakika haberi... A Haber Canlı yayını ile kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkmalamsı başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, koronavirüs vaka sayısı ve olası tedbirlerin istişaresi için toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından vatandaşlar, "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı" ve "Ramazan bayramında tam kapanma olacak mı" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. A Haber Canlı yayını ile de takip edilecek olan Cumhurbaşkanı Erodğan açıklaması az sonra başlaması bekleniyor. Kabine Toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma ile ilgili soruların, Başkan Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında netleşmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapıyor! | Video

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