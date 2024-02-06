Video Haber A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: "Şubat en kısa aydı asır oldu!" | Video
A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı:

A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: "Şubat en kısa aydı asır oldu!" | Video

06.02.2024 | 10:41

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizi yıktı. Afetin yıl-dönümünde A haber sunucusu Cansın Helvacı, canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı. Deprem bölgesindeki yaşadıklarını anlatan Cansın Helvacı, "Şubat en kısa aydı en uzun ay oldu asır oldu... Bitmedi" ifadelerini kullandı.

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