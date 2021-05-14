AA Kudüs muhabiri Esat Fırat yaşananları olay yerinden A Haber için aktardı | Video
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AA Kudüs muhabiri Esat Fırat yaşananları olay yerinden A Haber için aktardı.