Video Haber AB ve Türkiye arasındaki afet yardımı için imzaları atıldı | Video
AB ve Türkiye arasındaki afet yardımı için imzaları atıldı | Video

AB ve Türkiye arasındaki afet yardımı için imzaları atıldı | Video

07.02.2024 | 15:02

Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından sözü verilen 400 milyon euroluk afet yardımı için imzalar atıldı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ekim ayında verdiği sözü tuttu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede kullanılmak üzere Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye sağlanacak 400 milyon euro tutarındaki yardım paketini içeren resmi yetkilendirme anlaşması Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve AB'nin Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı. AB ve Türkiye arasında gerçekleştirilen imza töreni AB Komisyonu'nun merkezi olan Berlaymont binasında yapıldı.

"DAYANIŞMA FONU ÇERÇEVESİNDE ADAY BİR ÜLKEYE SAĞLADIĞI EN YÜKSEK TUTAR"
Konuya ilişkin olarak yayınlanan basın açıklamasında, "Avrupa Komisyonu tarafından ülkemize aktarılacak fon ile 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede yeniden imar çabalarına destek verilecek. Koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapılacak fona dair tüm çalışmalar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerinin işbirliği ve diğer kurumların katkıları alınarak yürütülecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "AB Dayanışma Fonu, doğal afetlerden etkilenen birliğe üye veya aday ülkelerde bu afetler sonucunda ortaya çıkan yıkımların giderilmesine yönelik önlemlere finansman sağlanması amacıyla, AB bütçesinin yanı sıra üye ülkelerin yardımlarıyla oluşturulmuş bir fondur. Ülkemize sağlanacak olan bu tutar, AB'nin Dayanışma Fonu çerçevesinde şimdiye kadar aday bir ülkeye sağladığı en yüksek tutardır" ifadeleri kullanıldı.

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