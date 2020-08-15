Video Haber ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video
15.08.2020 | 22:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video 00:49
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video 15.08.2020 | 22:26
Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video 03:59
Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video 15.08.2020 | 21:58
Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 00:34
Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 15.08.2020 | 20:56
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video 11:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video 15.08.2020 | 20:40
Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki! | Video 01:02
Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki! | Video 15.08.2020 | 20:36
Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video 02:39
Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video 15.08.2020 | 19:46
Plajda komşularına bıçakla saldırdı! 3 kişiyi yaraladı | Video 02:54
Plajda komşularına bıçakla saldırdı! 3 kişiyi yaraladı | Video 15.08.2020 | 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar - Full | Video 25:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar - Full | Video 15.08.2020 | 19:12
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e en küçük bir taciz olursa gereken cevabı veririz | Video 01:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oruç Reis'e en küçük bir taciz olursa gereken cevabı veririz" | Video 15.08.2020 | 19:08
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın yaklaşım tarzı böyle giderse gereğini yaparız | Video 02:17
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın yaklaşım tarzı böyle giderse gereğini yaparız" | Video 15.08.2020 | 19:03
Son dakika: Antalya'da iğrenç olay! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti | Video 00:34
Son dakika: Antalya'da iğrenç olay! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti | Video 15.08.2020 | 18:50
Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı | Video 02:13
Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı | Video 15.08.2020 | 18:39
Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı | Video 01:39
Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı | Video 15.08.2020 | 18:38
Başkan Erdoğan Rize'de toplu açılış törenine katıldı: Yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak | Video 04:52
Başkan Erdoğan Rize'de toplu açılış törenine katıldı: "Yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak | Video 15.08.2020 | 17:53
Başkan Erdoğan'dan Rize'de fındık ve çay alımı açıklaması | Video 04:22
Başkan Erdoğan'dan Rize'de fındık ve çay alımı açıklaması | Video 15.08.2020 | 17:45
Başkan Erdoğan Rize'de konuştu: Bedeli 525 milyon lira olan toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz | Video 07:22
Başkan Erdoğan Rize'de konuştu: "Bedeli 525 milyon lira olan toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz" | Video 15.08.2020 | 17:40
Adana'da köprü projesi yarım kaldı: Zeydan Karalar 1,5 yıldır bir çivi bile çakmadı | Video 06:38
Adana'da köprü projesi yarım kaldı: Zeydan Karalar 1,5 yıldır bir çivi bile çakmadı | Video 15.08.2020 | 15:21
Son Dakika: CHP'li Tunç Soyer haddini aştı! AK Parti grubuna salondan çıkarma tehdidi | Video 01:04
Son Dakika: CHP'li Tunç Soyer haddini aştı! AK Parti grubuna salondan çıkarma tehdidi | Video 15.08.2020 | 15:17
Son Dakika: Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü | Video 01:19
Son Dakika: Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü | Video 15.08.2020 | 13:39
Son dakika haberi: Otomobil al-sat yapanlar dikkat! İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme | Video 07:26
Son dakika haberi: Otomobil al-sat yapanlar dikkat! İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme | Video 15.08.2020 | 12:00

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine A Haber canlı yayınına katılan emekli Büyükelçi Aydın Burhan'dan tepki geldi. Biden'ın "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz" sözlerine "Şu anda bütün muhalefet partileri ortak ses çıkarıp hatta Meclis'te bunu bir mesaj olarak ABD'ye vermeleri lazım. İçişlerimize karışmaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA