Video Haber ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video

ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video

ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video
16.08.2021 | 23:23

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BD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklamalarda bulundu. Biden açıklamasında: "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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