ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video

BD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklamalarda bulundu. Biden açıklamasında: "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim” ifadelerini kullandı.