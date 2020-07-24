ABD Başkanı Trump: "Başkan olacak kişi Erdoğan gibi zeki olmalı" | Video

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan seçimler öncesinde yerel basına bir röportaj verdi. Trump röportajında dikkat çekici bir detaya değindi. Başkan olacak kişinin zeki bir birey olması gerektiğini, aksi halde Erdoğan gibi zeki liderler ile baş edemeyeceğini söyledi. Trump: "Başkan Şi, Başkan Putin, Başkan Erdoğan keskin zekaya sahipler, Başkan olunca zeki insanlarla muhatap oluyorsun" ifadelerini kullandı.