ABD Başkanı Trump: "Başkan olacak kişi Erdoğan gibi zeki olmalı" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
ABD Başkanı Trump: "Başkan olacak kişi Erdoğan gibi zeki olmalı" | Video 24.07.2020 | 01:16
00:56
CHP’den skandal teklif! “İznik Ayasofya müze olsun” | Video 24.07.2020 | 00:38
00:28
02:06
Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi | Video 23.07.2020 | 23:28
00:08
00:40
01:36
05:06
Yunan profesör, 'Meis Türkiye'ye daha yakın' deyince ihraç edildi | Video 23.07.2020 | 18:28
02:16
03:06
10:48
07:04
03:57
02:31
Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan mevzilerini vurma anı kamerada | Video 23.07.2020 | 12:54
03:10
Ayasofya Camii'nde ilk namaz programı belli oldu | Video 23.07.2020 | 12:34
18:24
06:27
02:30
09:42
Bilim Kurulu Üyesi'nden, havuzda 'koronavirüs' uyarısı | Video 23.07.2020 | 10:53
06:08
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video 23.07.2020 | 10:15
ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan seçimler öncesinde yerel basına bir röportaj verdi. Trump röportajında dikkat çekici bir detaya değindi. Başkan olacak kişinin zeki bir birey olması gerektiğini, aksi halde Erdoğan gibi zeki liderler ile baş edemeyeceğini söyledi. Trump: "Başkan Şi, Başkan Putin, Başkan Erdoğan keskin zekaya sahipler, Başkan olunca zeki insanlarla muhatap oluyorsun" ifadelerini kullandı.