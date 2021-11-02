ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu'nda demirledi

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ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirledi.
Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçiş yapan ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Marmara Denizi'ne geldi. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu'nu da geçerek Sarayburnu'nda demirledi.