Video Haber ABD Sınır Devriyesi’nden göçmenlere plastik mermili müdahale | Video
ABD Sınır Devriyesi’nden göçmenlere plastik mermili müdahale | Video

ABD Sınır Devriyesi’nden göçmenlere plastik mermili müdahale | Video

01.11.2022 | 22:11

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ABD Sınır Devriyesi, ABD-Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri’nden geçerek ABD’ye girmek isteyen göçmenlere plastik mermi ile ateş açtı.

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