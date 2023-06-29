ABD Yüksek Mahkemesi’nden üniversiteler için “pozitif ayrımcılık” kararı | Video
ABD Yüksek Mahkemesi, üniversitelere öğrenci kabulünde kullanılan ırka yönelik pozitif ayrımcılığın kaldırıldığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ise karara yönelik, “Ayrımcılık hala Amerika’da varlığını sürdürüyor” dedi.
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