ABD’de çekici kazaya müdahale eden polis araçlarını biçti | Video
ABD’nin New Jersey eyaletinde çekici, eyaletler arası yoldaki trafik kazasına müdahale eden polis araçlarını biçti.
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