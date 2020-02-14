ABD'de facia gibi kaza! Yük treni raydan çıkıp alev aldı
Heyelan nedeniyle tonlarca kaya kimyasal treni raydan çıkardı, ortalık savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi ABD'de bir yük treni dağdan düşen kayalar sebebiyle raydan çıktı. Kaza sonrası trenden sızan yakıtla taşıdığı kimyasal birleşip alev aldı. Kazada sıkışan iki görevlinin trenden çıktığı anlar kameralara yansıdı.
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