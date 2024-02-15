ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı

ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.