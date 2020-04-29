ABD'de görevli Türk kökenli polis memuru corona virüsü böyle anlattı! | Video

Dünyada corona virüs salgınının etkileri artarak devam ederken ABD salgının merkezi haline gelmiş durumda. Merkez üssü haline gelen ABD'de vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ABD'nin Florida eyaleti Polis Departmanı'ndaki cinayet masasında görevli Türk kökenli polis memuru Berk Öcal, virüs faciasını tüm detaylarıyla anlattı... Öcal koronavirüs nedeniyle birçok kişideki işsizlik, aile sorunları ve içinde bulundukları bu tarz depresyon, psikolojik durumlar yüzünden alkollü araç kullanımı, dikkatsiz araba kullanma yüzünden birçok ölüm oldu ve olmaya da devam ediyor" dedi.