ABD'de helikopter yola düştü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Konya'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.05.2022 | 14:42
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Damada yumruklu veda! Düşürdüğü yüzüğünü dakikalarca aradı | Video 29.05.2022 | 14:27
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Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti | Video 29.05.2022 | 14:27
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Şişli'de taciz iddiası! Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu | Video 29.05.2022 | 12:15
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Çukurda 2 gün mahsur kalmışlardı: itfaiye kurtardı | Video 29.05.2022 | 10:32
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SON DAKİKA! Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın | Video 29.05.2022 | 10:08
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Yeğenlerini barıştırmak isterken kavgada göğsüne tornavida saplandı | Video 29.05.2022 | 09:46
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Şırıngayla beslediği minik sincap yavrusu yanından ayrılmıyor | Video 29.05.2022 | 09:34
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Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer Melis Ketenci ile nişanlandı | Video 29.05.2022 | 09:45
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Ordu’daki ‘Müsilaj Operasyonu’nda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 29.05.2022 | 09:34
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Sahte çek mafyasına jandarmadan operasyon | Video 29.05.2022 | 09:34
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Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi | Video 29.05.2022 | 08:41
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Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video 29.05.2022 | 08:41
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Sakarya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 29.05.2022 | 08:42
ABD'nin Chicago kentinde Robinson R44 tipi bir helikopter yola düştü. Pilot hafif şekilde yaralanırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.