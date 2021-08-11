Video Yaşam ABD'de helikopter yola düştü | Video
ABD'de helikopter yola düştü | Video

ABD'de helikopter yola düştü | Video

11.08.2021 | 17:59

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ABD'nin Chicago kentinde Robinson R44 tipi bir helikopter yola düştü. Pilot hafif şekilde yaralanırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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