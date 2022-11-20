Video Haber ABD'de kar fırtınası: 3 ölü | Video
ABD'de kar fırtınası: 3 ölü | Video

ABD'de kar fırtınası: 3 ölü | Video

20.11.2022 | 21:41

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ABD'nin New York eyaletinin kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan “göl etkili kar fırtınası” nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

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