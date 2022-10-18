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OTOMATİK OYNAT
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TSK’nın Atış Serbest- 2022 Faaliyeti nefes kesti | Video 18.10.2022 | 22:19
00:40
ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü | Video 18.10.2022 | 21:36
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Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi | Video 18.10.2022 | 18:19
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Kayseri’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı | Video 18.10.2022 | 18:10
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Hamza Dağ'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 18.10.2022 | 16:50
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Hilal Kaplan | 'Yavuz hırsız' ev sahibini bastırır mı? 18.10.2022 | 15:02
29:20
Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 18.10.2022 | 14:42
02:40
Mehmet Barlas | Küresel tetikçi Miçotakis'e Erdoğan'da dayanamadı 18.10.2022 | 14:27
07:30
FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı | Video 18.10.2022 | 13:16
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İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video 18.10.2022 | 12:51
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Rus savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı | Video 17.10.2022 | 23:11
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Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video 17.10.2022 | 19:49
ABD’nin Ohio eyaletinde küçük uçağın araç galerisinin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.