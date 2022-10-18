Video Haber ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü | Video
ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü | Video

ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü | Video

18.10.2022 | 21:36

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ABD’nin Ohio eyaletinde küçük uçağın araç galerisinin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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