Video Haber ABD’de silahlı saldırgan alarmı | Video

ABD’de silahlı saldırgan alarmı | Video

ABD’de silahlı saldırgan alarmı | Video
23.03.2021 | 00:47

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ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde polis silahlı saldırgan alarmı verdi

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