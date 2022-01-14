ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video

ABD'nin Los Angeles şehrinden geçen Union Pacific treni şehir merkezinden geçerken yavaşladığı esnada hırsızlar tarafından soyuluyor. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında Amazon kargo kutularının da olduğu bir kutunun raylarda içi boş şekilde kenarlara atıldığı görülüyor.