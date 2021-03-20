Video Haber ABD’de yolcu treni çöp kamyonu ile çarpıştı! O anlar kamerada... | Video

ABD’de yolcu treni çöp kamyonu ile çarpıştı! O anlar kamerada... | Video

ABD’de yolcu treni çöp kamyonu ile çarpıştı! O anlar kamerada... | Video
20.03.2021 | 00:15

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ABD'nin California eyaletinde yer alan Oakland kentinde, içinde 111 yolcunun bulunduğu ABD'li tren firması Amtrak'a ait Coast Starlight 11 tipi bir yolcu treni, raylar üzerinde duran bir çöp kamyonuna çarptı.

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