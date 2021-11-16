ABD'li Senatör Bob Menendez'den skandal sözler: Türkiye'ye F-16 satmayın | Video

Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, "Türkiye arzu ettiğimiz seviyede bir NATO müttefiki değil" diyerek, F-16 satışını onaylamadığını söyledi. Menendez, Senato'ya sunduğu "ABD-Yunanistan savunma iş birliği" tasarısında, Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önermişti