Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel
Kahramanmaraş’ın simge camilerinden biri olan Abdülhamit Han Cami her dönem vatandaşların ibadet merkezi haline gelirken, Ramazan Ayı’nda da büründüğü manevi ihtişamı ile herkesi büyülüyor.
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